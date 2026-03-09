Re Carlo ha annullato un evento che si sarebbe tenuto dopo 37 anni, segnando un momento di incertezza per la Monarchia britannica. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda un impegno istituzionale importante che non si svolgerà come previsto. La notizia arriva in un momento di grande attenzione pubblica sulla famiglia reale e sulla sua attività pubblica.

Re Carlo sta affrontando uno dei periodi più complessi per la Corona britannica. La Famiglia Reale, da tempo, sta cercando di ritrovare un equilibrio, considerando i problemi che ci sono stati negli ultimi anni, con l’annuncio del cancro del Re e di Kate, la Principessa del Galles, le dichiarazioni di Harry e gli scandali di Andrea. Il Commonwealth Day quest’anno non avrà la solita vetrina mediatica. La BBC ha deciso di stravolgere il palinsesto; così viene meno una tradizione che durava dal 1989. Un segnale che molti leggono come l’ennesimo sintomo di una Monarchia che sta faticando come non mai a mantenere la sua centralità. Re Carlo, la Monarchia nel caos per la scelta della BBC. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, la Monarchia nel caos: l’evento cancellato dopo 37 anni

Leggi anche: La monarchia in crisi dopo l'arresto di Andrea: "Ora William e Kate hanno un ruolo cruciale. Re Carlo? Non abdica"

Leggi anche: LIVE AS Monaco-Virtus Bologna 37-37, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: reazione bolognese nel secondo quarto, parità dopo 15?

Contenuti e approfondimenti su Re Carlo la Monarchia nel caos l'evento....

Temi più discussi: Re Carlo ha una nuova arma segreta per salvare la Monarchia; Re Carlo esclude le nipoti Beatrice ed Eugenie da tutti gli eventi ufficiali: il sovrano ridisegna i confini della monarchia; Re Carlo, la decisione sulle nipoti Beatrice ed Eugenie di York: escluse da tutti gli eventi ufficiali; Chris Jackson, il fotografo della famiglia reale: Ho visto cambiare la monarchia da Elisabetta a Carlo. Ecco cosa succede davvero dietro le quinte.

Re Carlo offre un ramo di ulivo a Harry e Meghan. Ma i Sussex lo accetteranno?In una mossa a sorpresa, re Carlo III sarebbe pronto a offrire a Harry e Meghan la Royal Lodge di Andrea. Ma i Sussex non ne sono entusiasti ... iodonna.it

Re Carlo, la mossa senza precedenti dopo l’arresto di AndreaRe Carlo si è messo a disposizione della polizia dopo l’arresto di Andrea, dando l’accesso ai documenti che si trovano a Buckingham Palace ... dilei.it

Re Carlo III ha rotto le regole del protocollo, lo ha fatto per Kate Middleton, a cui ha concesso un importante privilegio: ecco quale - facebook.com facebook

Il “Romeo e Giulietta” della Compagnia Carlo Colla & Figli trasforma in fiaba la storia simbolo della passione infelice x.com