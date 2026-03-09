A Ravenna si riaccende il dibattito sulla giustizia con l’intervento di Antonio Di Pietro, ex magistrato e figura politica nota. Durante l’evento, Di Pietro ha espresso chiaramente la sua posizione chiedendo di respingere il sì al referendum. La discussione si concentra sui temi legati alla riforma e alle prospettive future del sistema giudiziario.

Il dibattito sulla giustizia riprende a Ravenna con l’intervento di Antonio Di Pietro, ex magistrato e figura politica di spicco. L’incontro, previsto per il prossimo sabato 14 marzo nella sala Nullo Baldini in via Guaccimanni 10, vedrà lo scontro diretto tra chi sostiene il referendum e chi vi si oppone. L’evento è organizzato dalla sezione ravennate dell’associazione italiana giovani avvocati (Aiga) e funge da punto di partenza per una serie di dibattiti pubblici che porteranno al voto popolare fissato per il 22 e 23 marzo. Il clima è teso ma costruttivo, mirato a chiarire i contenuti della riforma proposta. Lo scontro tra due visioni opposte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ravenna: Di Pietro sfida il No sul referendum giustizia

