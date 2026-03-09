A Ravenna si svolgeranno tre incontri dedicati al referendum sulla giustizia, che si terranno prima delle votazioni. Il calendario referendario prevede l’apertura dei seggi domenica 22 e lunedì 23 marzo, in concomitanza con la Riforma Nordio. La città si prepara a coinvolgere i cittadini in questa consultazione popolare, che interesserà le modalità di funzionamento del sistema giudiziario.

Il calendario referendario si stringe: domenica 22 e lunedì 23 marzo aprono i seggi per la Riforma Nordio. Nel Ravennate, tra “Sì” e “No, una serie di incontri pubblici ha già preso forma. Avvocati, magistrati e giornalisti scenderanno in campo per spiegare le due posizioni contrapposte. La posta in gioco è alta: sette articoli della Costituzione in discussione, con la separazione tra giudici e pubblici ministeri al centro del dibattito. L’aria nel territorio è densa di confronto. A meno di quindici giorni dalla votazione, ogni comune diventa un punto di scontro politico-giuridico. Non si tratta solo di politica partitica, ma di ridefinire l’ordinamento giudiziario dell’Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ravenna: 3 incontri per il referendum sulla giustizia

