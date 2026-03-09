Ravenna 11 marzo | l’analisi tecnica della riforma costituzionale

Mercoledì 11 marzo alle 18.30 si tiene un incontro pubblico nel Salone dei Mosaici di Ravenna, in via IX Febbraio 1. L’evento si concentrerà sull’analisi tecnica della riforma costituzionale e coinvolgerà esperti e cittadini interessati a chiarire gli aspetti principali della modifica. La partecipazione è aperta a chi desidera approfondire i dettagli della proposta.

Un incontro pubblico è fissato per mercoledì 11 marzo alle ore 18.30 presso il Salone dei Mosaici di Ravenna, in via IX Febbraio numero 1. L'evento, organizzato dal Comitato Riforma del Sì, mira a chiarire le motivazioni dietro la riforma costituzionale oggetto del dibattito referendario. Andrea Folicaldi modererà i lavori mentre l'avvocato Claudio Angeli fornirà un'analisi tecnica e giuridica dei contenuti della proposta. La scelta del luogo non è casuale: il Salone dei Mosaici rappresenta uno spazio storico simbolo della città, dove si intrecciano arte antica e vita civica contemporanea. Questo scenario riflette la natura stessa dell'iniziativa: radicare il dibattito politico nella concretezza del territorio emiliano-romagnolo.