Rapina armata in un bar | il titolare costretto a consegnare ai malviventi 500 euro e la fede nuziale

Questa mattina, nel centro di Aprilia, si è verificata una rapina armata in un bar pizzeria. Due uomini armati sono entrati nel locale e hanno costretto il titolare a consegnare 500 euro e la fede nuziale. Nessuno è rimasto ferito durante l'episodio, che si è svolto in modo rapido e senza resistenze da parte del proprietario. La polizia sta indagando sull'accaduto.

L'uomo è stato raggiunto da due malviventi mentre stava aprendo il locale. Banditi in fuga. Indagini in corso dei carabinieri Rapina a mano armata all'interno di un bar pizzeria del centro cittadino di Aprilia. E' accaduto questa mattina, lunedì 9 marzo. Il titolare dell'esercizio stava alzando la saracinesca del locale per aprire, quando è stato avvicinato da due uomini. Avevano il volto coperto e impugnavano delle armi con le quali lo hanno minacciato intimandogli di dare loro tutto il denaro contante disponibile. L'uomo ha consegnato nelle mani dei rapinatori la somma di 500 euro, ma i due malviventi lo hanno costretto a cedere anche la sua fede nuziale, un orologio e il telefono cellulare.