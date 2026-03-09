Ranocchia critica Luis Henrique sul gol del Milan | Te lo insegnano da bambino che…

Durante i programmi televisivi di approfondimento, Ranocchia ha criticato Luis Henrique riguardo al gol segnato dal Milan, affermando che gli insegnano fin da bambino determinati comportamenti. La sconfitta dell’Inter nel Derby contro il Milan resta al centro delle discussioni sportive, con commentatori e analisti che analizzano le azioni e le eventuali responsabilità. La partita ha suscitato molte reazioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Ranocchia. La sconfitta dell' Inter nel Derby contro il Milan continua a far discutere anche nei programmi televisivi di approfondimento. Tra le voci intervenute c'è quella dell'ex difensore nerazzurro Andrea Ranocchia, che durante Pressing ha analizzato alcuni aspetti tattici della partita. Secondo Ranocchia, la gara si è complicata soprattutto per le difficoltà dell' Inter nel trovare spazi contro una squadra molto chiusa. " Quando trovi una squadra che difende così bassa non c'è tanto spazio ", ha spiegato l'ex centrale, sottolineando come la compattezza difensiva del Milan abbia reso più complicato per i nerazzurri sviluppare il proprio gioco offensivo.