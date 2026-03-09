Ranocchia analizza il derby | All’Inter è mancata la Thu-La e va ritrovato Dumfries Rigore? Mi chiedo questo

L’ex calciatore ha commentato il derby, sottolineando le assenze dell’Inter e le difficoltà che si sono manifestate durante la partita. Ha evidenziato come la squadra abbia sofferto per la mancanza di alcuni giocatori chiave e ha messo in discussione la decisione di assegnare un rigore. Le sue parole sono state rilasciate ai microfoni di Pressing.

