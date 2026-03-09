Randazzo demolito un ecomostro costruito dal clan Sangani negli anni ' 80

A Randazzo è stato demolito un edificio di tre piani situato in contrada Murazzorotto. La struttura, costruita negli anni '80, era stata realizzata da Oliviero Sangani, condannato negli anni successivi per associazione mafiosa e per aver preso parte a una strage. L’abbattimento dello stabile, che era stato considerato un “ecomostro”, si è concluso nei giorni scorsi.

Con l’operazione “Terra Bruciata” del 2022 è stato disarticolato definitivamente ciò che restava del clan Sangani sul territorio randazzese L’abbattimento dello storico “ecomostro”, un edificio abusivo Nei giorni scorsi, a Randazzo, è avvenuto l'abbattimento di un edificio a tre piani edificato in contrada Murazzorotto, costruito negli anni '80 da Oliviero Sangani, condannato nel 1998 per associazione mafiosa e nel 2002 per la strage Spartà. In questo processo di ripristino della legalità, i carabinieri della compagnia di Randazzo hanno operato su più fronti. L’abbattimento dell'edificio, infatti, si inserisce nel solco di recenti e incisive operazioni dell'Arma, perché con l’operazione “Terra Bruciata” del 2022 è stato disarticolato definitivamente ciò che restava del clan Sangani sul territorio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

