Michelangelo Rampulla critica duramente Openda, dichiarando di non conoscerlo e sottolineando che un giocatore da 45 milioni dovrebbe essere all’altezza di un attaccante come Harry Kane. Il commento si concentra sulla valutazione del valore del trasferimento e sulla qualità attesa da un investimento di quella portata. Rampulla ha anche espresso un’opinione sulla corsa alla qualificazione in Champions League.

Michelangelo Rampulla ci va giù duro con Openda e parla della corsa Champions League. Vediamo cos’ha detto l’ex portiere bianconero. Michelangelo Rampulla ha parlato a TMW Radio della Juventus, criticando duramente Openda. Di seguito le sue dichiarazioni. CALCIOMERCATO JUVE LIVE SU ATALANTA BAYERN MONACO – «Sarà una bella partita, molto impegnativa. Agli ottavi di Champions però non ci sono partite facili, da adesso comincia a farsi sul serio. Il Bayern è una delle favorite alla vittoria finale, ma l’Atalanta col Borussia ha dimostrato di essere tosta. Per me contro l’Udinese la testa era già al Bayern. Quando hai partite così importanti, la partita prima lo vedi che ci pensi e non ci metti la cattiveria giusta che dovresti metterci» SCUDETTO – «L’Inter ha 7 punti di vantaggio, la dice lunga sul cammino delle altre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rampulla duro su Openda: «Non sapevo neanche chi fosse, uno che costa 45 milioni deve essere un Harry Kane o giù di lì. Corsa Champions? Dico questo»

Articoli correlati

Conferenza stampa Vanoli alla vigilia di Jagiellonia Fiorentina: «Chi fa parte di questo gruppo deve sentirsi addosso la responsabilità. Su Fortini dico questo»Coutinho, notizia clamorosa dal Brasile! Lascia subito il Vasco da Gama, cosa sta succedendo per l’attaccante.

Clarice Pinto, 50 anni, imprenditrice della FemTech: «Quando ho scoperto di essere in perimenopausa non sapevo nemmeno che cosa fosse. Noi donne arriviamo impreparate, spesso sole. Ho voluto ribaltare questo paradigma»Clarice Pinto ha 50 anni e un passato da manager nell'area marketing di aziende del lusso e del beverage.