Le truppe iraniane hanno effettuato attacchi contro alcuni Paesi del Golfo, mentre le forze statunitensi hanno intercettato un missile sopra la Turchia. I raid americani e israeliani contro l’Iran proseguono, con il Paese che risponde con nuovi colpi nella regione. La situazione rimane tesa e le azioni militari si susseguono senza sosta.

Continuano i raid americani e israeliani sull'Iran che, in risposta, colpisce ancora i vicini Paesi del Golfo. Abitazioni danneggiate e feriti in Bahrein. Abbattuto dalla Nato un missile iraniano sui cieli turchi. Servizio di Massimiliano Cochi

© Tv2000.it - Raid iraniani sui paesi del Golfo. Nato intercetta missile sulla Turchia

Nato intercetta missile in TurchiaSabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e...

Nato intercetta un secondo missile in TurchiaSabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e...

Raid iraniani sui paesi del Golfo. Nato intercetta missile sulla Turchia

