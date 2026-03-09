Rai in crisi | post su Miliddi rimosso dopo allarme salute

La Rai ha eliminato un post pubblicato sui social media che riguardava la ballerina Martina Miliddi. La decisione è arrivata dopo che l’immagine e il testo allegato hanno suscitato polemiche e preoccupazioni sulla salute della ballerina. L’azienda ha rimosso il contenuto senza ulteriori commenti ufficiali.

La Rai ha rimosso rapidamente un post sui social media riguardante la ballerina Martina Miliddi, dopo che l’immagine aveva generato polemiche per il messaggio di accompagnamento. L’avviso parlava di potenziali danni all’apparato cardiorespiratorio degli spettatori, creando una situazione imbarazzante per il servizio pubblico. Questo episodio si è verificato il 9 marzo 2026, proprio a seguito della pubblicazione su X da parte del profilo ufficiale dell’emittente. L’immagine mostrava la ballerina mentre abbracciava il conduttore Stefano De Martino, con una didascalia che metteva in guardia gli utenti sulla sensibilità e sulla salute fisica. La battuta era destinata a durare poco, ma il danno alla reputazione era già fatto prima della rimozione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

