Ragazzo di 19 anni con la gola tagliata al Pronto Soccorso di Villaricca | rischia la vita

Un ragazzo di 19 anni ha raggiunto il Pronto Soccorso di Villaricca con la gola tagliata ed è stato trasferito all’ospedale di Giugliano, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. L’incidente si è verificato in ambito domestico e le sue condizioni sono considerate critiche. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto.

