Ragazzina precipita da un muro è grave

Una ragazzina è caduta da un muro di circa otto metri e si trova in condizioni gravi. I soccorritori sono intervenuti prontamente intorno alle 8 per prestare assistenza. Al momento, non sono ancora disponibili dettagli aggiuntivi sulla dinamica dell’accaduto o sulle eventuali responsabilità. La situazione rimane sotto stretta osservazione mentre si attende un aggiornamento sulle sue condizioni.

Soccorsi in azione nei pressi di villa Duchessa di Galliera a Voltri. La giovane avrebbe compiuto un volo di circa otto metri Soccorsi in azione per una ragazzina, caduta da un muro da un'altezza di circa otto metri. Le informazioni al momento sono poche, quello che è certo è che intorno alle 8.30 di lunedì 9 marzo 2026 è arrivata al 118 una chiamata per una ragazzina ferita. In via al Santuario delle Grazie a Voltri sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, auto medica Golf 3 e un'ambulanza della Croce Verde Pegliese in codice rosso. Stando a quanto riferito dal 118, all'arrivo dei soccorsi la giovane era cosciente. È stata quindi stabilizzata sul posto e portata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Gaslini. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

