Oggi Radio Materia ha aggiunto quattro nuove trasmissioni al suo palinsesto. I temi trattati sono l’Unione Europea, la lotta contro il cancro, lo sport e l’arte. Le nuove programmazioni sono state lanciate lunedì 9 marzo 2026 e coprono argomenti diversi, riflettendo un’offerta più ampia per gli ascoltatori.

Il palinsesto di Radio Materia si rinnova oggi, lunedì 9 marzo 2026, con quattro nuove trasmissioni che coprono temi disparati: dall’Unione Europea alla lotta contro i tumori, fino allo sport e all’arte. Le puntate sono disponibili in streaming su www.radiomateria.it e sulle piattaforme digitali per tutta la settimana. La programmazione inizia alle 8:30 con il podcast Giù le mani dall’Europa, prosegue a metà giornata con storie di resilienza oncologica e analisi sportiva, e si chiude al tramonto con un sulla creatività artistica. Ogni appuntamento offre contenuti replicabili su richiesta. Federalismo europeo: tra spinte e frenate. Alle 8:30 va in onda una nuova puntata del progetto curato da Massimo Gaudina e Vincenzo Salvatore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Radio Materia: 4 nuove trasmissioni su Europa, cancro, sport e arte

Articoli correlati

Europa federale: Draghi e gli esperti su Radio MateriaIl dibattito sull'assetto istituzionale del continente europeo si prepara ad evolversi con una nuova puntata del programma radiofonico dedicato...

Nici, da Turbigo alle nuove voci pop italiane: l’incontro a Radio Materia e il percorso di un talento in crescita.Questa sera, giovedì 12 febbraio 2026, alle ore 21:00, il cantautore emergente Nici sarà ospite della trasmissione “Fuori Frequenza” di Radio Materia.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Radio Materia

Discussioni sull' argomento I Minerva a Radio Materia: Il nostro suono tra prog e pop, in arrivo il nuovo singolo; Verso un’Europa federale tra spinte e frenate. Lunedì la nuova puntata su Radio Materia; Funk made in Varese, sostegno all'Ucraina invasa e musica live nel venerdì di Radio Materia; Eugenio Barba tra i protagonisti di Materia Prima Festival, quest’anno al centro il tema dell’accessibilità – ASCOLTA.

I Minerva a Radio Materia: «Il nostro suono tra prog e pop», in arrivo il nuovo singoloAscolta la diretta in studio con Federico Cirilli e Oscar Pozzi, due dei quattro componenti della band. Il 6 marzo esce il nuovo singolo ... varesenews.it

Nuova puntata del podcast di Massimo Gaudina e Vincenzo Salvatore. In streaming su tutte le piattaforme audio e ogni mattina alle 8,30 su www.radiomateria.it - facebook.com facebook

Verso un’Europa federale tra spinte e frenate. Lunedì la nuova puntata su Radio Materia varesenews.it/2026/03/verso-… #europa #RadioMateria #UnioneEuropea x.com