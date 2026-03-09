Quintana 2026 | la sfida all’anello e al bersaglio ad Ascoli

La primavera ascolana si apre con la terza edizione del Torneo Ascoli Città della Quintana, che si svolge allo Squarcia. La manifestazione, dedicata alla sfida tra i cavalieri, prevede una gara all’anello e al bersaglio. La manifestazione coinvolge i partecipanti e il pubblico presente, che si raduna per assistere alle prove e alle competizioni. La manifestazione segna l’inizio ufficiale della stagione delle giostre nel territorio.

La primavera nel territorio ascolano si apre con il rombo dei cavalli e l’attesa della folla allo Squarcia, dove la terza edizione del Torneo Ascoli Città della Quintana ha dato il via ufficiale alla stagione delle giostre. L’evento, tenutosi lunedì 9 marzo 2026, ha il dominio assoluto di Luca Innocenzi, che ha trionfato sia nella prova all’anello che in quella al bersaglio, confermandosi come il punto di riferimento per gli appassionati del settore. L’atmosfera era elettrica: centinaia di spettatori hanno riempito le tribune per assistere a una competizione combattuta e spettacolare, dove ogni centimetro di pista contava e ogni anello centrato scatenava l’entusiasmo della platea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

