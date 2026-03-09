Sabato scorso, chi segue da vicino il mondo dell’ovale ha vissuto momenti intensi e pieni di tensione. Tra placcaggi, mischie e tentativi di avanzamento, gli atleti si sono sfidati in una partita che ha visto numerose azioni decisive. Gli spettatori presenti hanno assistito a un incontro caratterizzato da grande impegno e determinazione, senza che mancassero i momenti di grande suspense.

Voi non sapete amici del calcio quello che noi dell’ovale abbiamo vissuto sabato. Voi che siete persi tra Var, rigori non dati, Marotteleague e qualsiasi altra cosa giustifichi il fatto che la vostra squadra ha perso. Solo che poi la vostra vince anche, per cui tutto si rovescia. Per noi invece è stato sempre diverso: fino a sabato avevamo perso ogni volta quella partita lì, e non c'è mai stato nulla da dire. E allora vi spiego quel che è successo sabato, se per caso non l’avete sentito: Italia contro Inghilterra, la sfida che secondo tutti i pronostici non avremmo avuto dovuto vincere mai nella vita, almeno la nostra. E infatti la stavamo perdendo, per la trentatreesima volta: sotto di 8 punti e con un giocatore in meno per 10 minuti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quelli che l’ovale

Articoli correlati

Bonus 2026: tutti i nuovi incentivi, quelli confermati e quelli che sparisconoIl 2026 si profila come un anno di transizione per il sistema dei bonus fiscali italiani.

Buoni propositi, come distinguere quelli che ci mettono pressione da quelli che ci fanno stare bene. La coach: «Il vero confronto non è con ciò che eravamo l'anno scorso, ma con come vogliamo sentirci nel tempo»«Siamo cresciuti con l’idea che cambiare significhi stringere i denti e che un proposito valido debba richiedere disciplina costante, controllo e...

Strage di Capodanno in Svizzera: L’Incendio del Crans-Montana

Aggiornamenti e notizie su Quelli che l'ovale

Discussioni sull' argomento Sei Nazioni, Italia-Inghilterra 23-18: gli azzurri rimontano, prima vittoria contro gli inglesi nella storia; Campionato di rugby: la FemiCz Rovigo spegne le Fiamme Oro e vince il big match per 12-6; Dove vedere in tv Italia-Inghilterra, Sei Nazioni rugby 2026: orario, programma, streaming; Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 7 e domenica 8 marzo 2026.

Quelli che l’ovaleVoi non sapete amici del calcio quello che noi dell’ovale abbiamo vissuto sabato. Voi che siete persi tra Var, rigori non dati, Marotteleague e qualsiasi altra cosa giustifichi il fatto che la vostra ... ilgiornale.it

Il presidente Usa fa diffondere un video girato nello studio ovale con lui in raccoglimento mentre un gruppo di pastori evangelici prega «che Dio continui a dargli la forza per guidare la nostra nazione». Un messaggio per il mondo MAGA ma anche una postura - facebook.com facebook

Un gruppo di pastori cristiani e leader religiosi nello Studio Ovale ha pregato per il Presidente #Trump per la guerra in corso con l’Iran. Si tratta di decisioni politiche supportate dal fanatismo religioso. Che differenze ci sono rispetto ad altri fanatismi religiosi m x.com