quelle lezioni che il calcio non sa capire

Il calcio italiano si trova di fronte a un dato che, seppur influenzato da un episodio insolito come la contestazione dei tifosi della Lazio contro la società, solleva comunque alcune domande. La situazione attuale mette in evidenza come alcuni aspetti del mondo del calcio non vengano ancora compresi o gestiti adeguatamente, anche quando eventi imprevedibili modificano i numeri e le dinamiche.

L’ANALISI. Il dato è «drogato» da un evento anomalo (la contestazione dei tifosi della Lazio nei confronti della società) ma induce comunque a una riflessione. C’è un mondo oltre il calcio, e l’Italia sportiva lo sta scoprendo grazie a discipline che si fanno largo attraverso i risultati, ma soprattutto ai progetti di cui quei risultati sono figli. Senza necessariamente disporre di ingenti risorse, anzi. A volte bastano le idee. Tennis e rugby, dopo aver toccato il fondo (la Serie C della Coppa Davis nel 2003, una collezione infinita di cucchiai di legno nel Torneo delle Sei nazioni con 36 sconfitte di fila fra il 2015 e il 2022) hanno saputo ripartire dalle macerie per risollevarsi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

