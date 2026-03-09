Quattro giorni freddi 12.5 di caldo estremo e 67.6 notti tropicali a Viterbo

Viterbo ha registrato quattro giorni di temperature fredde, mentre le temperature estreme hanno raggiunto i 12,5 gradi. Durante le notti tropicali sono state 67, con temperature elevate che si sono fatte sentire. L’indice del clima pubblicato dal Sole 24 Ore colloca il capoluogo nella posizione 34 su 107 città italiane.

Nel capoluogo della Tuscia (34esimo posto) buon livello di soleggiamento ma è allarme precipitazioni estreme: l'Indice del clima del Sole 24 Ore, che fotografa il benessere climatico delle città Indice del clima pubblicato dal Sole 24 Ore, Viterbo si piazza al 34esimo posto su 107 capoluoghi italiani. La città ottiene un punteggio complessivo di 637,7, collocandosi nella fascia medio-alta della classifica nazionale che fotografa il benessere climatico delle città italiane. La fotografia climatica scattata dall'Indice del clima conferma come Viterbo si collochi in una posizione intermedia ma positiva nel panorama nazionale, risultando anche il capoluogo con il clima migliore nel Lazio. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Articoli correlati Report clima 2025: quanto ha piovuto a Genova, temperature, notti tropicali e giornate più calde della mediaIl 2025 è stato il terzo anno più caldo di sempre a livello globale: i dati di Genova, dalle temperature alla siccità passando per la pioggia, numeri... Leggi anche: Ondate di calore, notti tropicali e tanta pioggia: a Milano il 2025 è stato tra gli anni più caldi di sempre