Quarto posto a rischio | Ndicka out Como decisivo

La squadra di Gian Piero Gasperini perde al Ferraris contro il Como, mettendo a rischio il quarto posto. Ndicka è out, mentre la formazione giallorossa subisce la sesta sconfitta nelle ultime dieci trasferte. I risultati evidenziano le difficoltà della squadra fuori casa, che fatica a mantenere l’equilibrio in queste partite. La partita si conclude con la sconfitta, evidenziando le sfide del team in trasferta.

La squadra di Gian Piero Gasperini crolla al Ferraris: sei le sconfitte collezionate nelle ultime dieci trasferte, un dato che dimostra quanto la squadra giallorossa soffra fuori dall’Olimpico. Si alza la tensione nella capitale: con la Juventus che ha vinto in casa contro il Pisa e il Como che torna da Cagliari con tre punti pesantissimi, la Roma, a seguito del passo falso di ieri, si ritrova con il fiato sul collo. I bianconeri si collocano sotto di una sola lunghezza, mentre la squadra di Fabregas arriva a pari punti e con una differenza reti migliore dei giallorossi che permette loro di scavalcarli e piazzarsi al quarto posto della classifica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

