Quartieri | dialogo tra sindaco e cittadini sulla città del futuro

Il sindaco incontrerà i cittadini presso la stazione di Pisa martedì 10 marzo alle 18, presso il Dopo Lavoro Ferroviario in piazza della Stazione 16. L’appuntamento rappresenta la prima tappa di un percorso di ascolto e confronto che durerà due mesi, coinvolgendo varie aree della città e prevedendo incontri in diversi quartieri. L’obiettivo è raccogliere opinioni e idee sulla città del futuro.

Pisa, 9 marzo 2026 – Sarà alla stazione il prossimo martedì 10 marzo (Dopo Lavoro Ferroviario, piazza della Stazione 16, alle 18) la prima tappa della campagna di ascolto e confronto che l’Amministrazione ha programmato per i prossimi due mesi. Una serie di date che toccheranno tutti i quartieri della città e vedranno la partecipazione del sindaco e degli assessori. Si chiama “Il Quartiere del futuro per la città che cambia”, la campagna in 10 tappe che si concluderà martedì 26 maggio a Putignano. “Ogni martedì da ora fino a fine maggio abbiamo programmato un incontro nei quartieri per un confronto con i cittadini. Sarà un’occasione importante per aggiornarli sulle attività che abbiamo realizzato e che stiamo svolgendo in generale sulla città e in particolare sul loro quartiere - spiega il sindaco Michele Conti -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

