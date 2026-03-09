Quanto pesano le nuvole | altro che leggerezza la spiegazione dell'esperto

Le nuvole sono molto più pesanti di quanto si creda, nonostante siano spesso viste come simbolo di leggerezza e delicatezza. Un esperto ha spiegato che il loro peso è considerevole, sfatando l'idea di una leggerezza assoluta. La massa di acqua presente in una nuvola può arrivare a centinaia di tonnellate. Queste masse d'acqua si mantengono in aria grazie a processi atmosferici specifici.

Le nuvole sono molto, molto più pesanti di quello che in genere si pensa, nonostante siano spesso considerate un'icona di leggerezza e delicatezza. Uno scienziato esperto di meteorologia ha fatto il calcolo del peso di alcune delle nubi più comuni, mostrando risultati impressionanti.