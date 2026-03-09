Il costo dell’energia elettrica nel mercato libero viene determinato dal Prezzo Unico Nazionale (PUN), che indica il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia in Italia. Questo valore viene aggiornato regolarmente e rappresenta un punto di riferimento per le tariffe praticate dai fornitori. Il PUN riflette le variazioni del mercato energetico e viene utilizzato come base per calcolare le bollette dei consumatori.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) rappresenta il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Al 9 Marzo 2026, il PUN si attesta a 156,18 €MWh, ovvero 0,156 €kWh. Questo valore riflette l’andamento dei mercati energetici europei e le dinamiche di domanda e offerta, influenzate da fattori stagionali, geopolitici e dalla produzione da fonti rinnovabili. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore può variare in base al contratto sottoscritto con il fornitore, ma il PUN resta il punto di partenza per la determinazione delle tariffe. A questo valore vanno aggiunti oneri di sistema, costi di trasporto, accise e IVA, che possono incidere in modo significativo sulla bolletta finale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Quanto costa un pieno con l'auto elettrica

Aggiornamenti e notizie su costa oggi

Discussioni sull' argomento Metano auto 2026: prezzi regione per regione; Prezzi moduli fotovoltaici 2026, il costo dei pannelli crescere anche a febbraio; Guerra in Iran, quanto costa agli Usa di Trump tra attacchi, armi e missili; Benzina e diesel, la tabella coi nuovi prezzi: quanto costa il pieno da oggi.

Alcolock, scatta oggi l’obbligo sulle auto: chi deve installarlo, quanto costa e quali sanzioni si rischianoÈ arrivato l'ultimo passaggio necessario per l'utilizzo degli alcolock, come previsto dal nuovo Codice della strada: il ministero dei Trasporti ha fatto ... fanpage.it

Oggi costa 335 franchi l'anno per ogni famiglia. L’iniziativa proposta dal partito di centrodestra Unione democratica voleva ridurlo a 200 franchi. Gli altri partiti esultano: "Una vittoria per il servizio pubblico di qualità". - facebook.com facebook

Oggi costa 335 franchi l'anno per ogni famiglia. L’iniziativa proposta dal partito di centrodestra Unione democratica voleva ridurlo a 200 franchi. Gli altri partiti esultano: "Una vittoria per il servizio pubblico di qualità". x.com