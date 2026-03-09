Quando Vance prometteva | Smetteremo di mandare i nostri giovani in terre lontane per guerre stupide Non siamo poliziotti del mondo

Nel 2024, durante la campagna elettorale prima delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, mentre girava gli Usa per racimolare votanti, il vicepresidente americano J.D. Vance parlava così delle guerre, attaccando l'avversaria Kamala Harris: "Io e Trump crediamo che gli Usa debbano avere una politica estera forte, ma quando persone come Kamala Harris mandano i nostri figli e figlie, i nostri giovani, a combattere in guerre stupide, è la giovane generazione a portarne il peso. Smetteremo di mandare i nostri giovani in terre lontane. Non siamo i poliziotti del mondo, dobbiamo usare i nostri giovani a casa" Il video del comizio è tornato virale dopo la guerra scoppiata in Iran a seguito di un attacco lanciato da Israele e Stati Uniti.