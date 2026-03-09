Capita a molti di perdere il filo dei pensieri o di dimenticare qualcosa all'improvviso, anche in situazioni quotidiane. Questo tipo di episodi, spesso temporanei, sono comuni e riguardano persone di tutte le età. Quando si verifica un vuoto di memoria, può sembrare difficile riprendere da dove si era interrotti, ma ci sono semplici strategie per affrontare questi momenti.

Ti è mai capitato di entrare in una stanza e dimenticare completamente cosa stessi cercando? O di avere quella parola proprio "sulla punta della lingua" senza riuscire a pronunciarla? Se la risposta è sì, tranquilla: non sei la sola. Per noi donne, specialmente quando varchiamo la soglia dei 40 o 50 anni, questi piccoli "blackout" possono diventare compagni di giornata piuttosto fastidiosi. Ma perché la nostra mente ogni tanto decide di prendersi una pausa proprio quando abbiamo mille cose da fare? Noi di VediamociChiara abbiamo deciso di indagare su questi scherzi della memoria, per capire quando è solo stanchezza e quando, invece, è il momento di dare una marcia in più al nostro cervello. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Quando la Memoria ci fa gli Scherzi: Niente Panico, ecco come Ripartire!

