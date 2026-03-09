Quando c’è il Capitano bisogna vincere

Dopo il derby di Milano, circolano voci sulla vittoria del AC Milan, che alcuni commentatori descrivono come influenzata dalla presenza del capitano. La partita si è conclusa con il risultato che ha alimentato discussioni tra tifosi e analisti, senza che siano stati ufficialmente avanzati motivi o cause. La vittoria ha suscitato reazioni di vario tipo tra gli appassionati e gli esperti di calcio.

2026-03-09 11:03:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: C’è un leggero aroma di meringa nella vittoria del AC Milan nel derby Milano. Al termine di un’altra performance commovente, fatta di lotta, chilometri percorsi e palloni recuperati, Luca Modric riferito alla presenza di Sergio Ramos sugli spalti durante l’intervista C.B.S.: “Davanti al Capitano devi vincere.” Sergio Lui ha risposto poco dopo con un messaggio su Instagram: “Grazie mille, mia Lukita!” In una partita che potrebbe chiudere definitivamente il campionato, con un potenziale +13 a favore dei Inter Lui Milano potrebbe aver riaperto la lotta per Serie A. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

«Sono molto contento qui e penso solo a lavorare. A nient'altro. Allo stadio c'era Sergio Ramos e quando viene il capitano (erano insieme a Madrid, ndr), bisogna vincere (ride, ndr). Abbiamo giocato questo derby un po' con il suo spirito» Luka Modric (via @G x.com

"È stato bello vedere Sergio Ramos allo stadio: quando il capitano viene qui bisogna vincere" Cosi Luka Modric sul suo ex capitano Sergio Ramos presente a San Siro - facebook.com facebook