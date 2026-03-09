Quali sono i nuovi negozi che apriranno in Galleria e al posto di chi

In Galleria Vittorio Emanuele a Milano sono previste due nuove aperture di negozi. Il Comune ha assegnato tramite asta le due vetrine disponibili, che saranno occupate da due marchi ancora da annunciare. La decisione riguarda gli spazi liberi nel principale centro commerciale di Milano, che cambiano così volto con queste nuove attività commerciali.

Chi sono i marchi e le insegne che si sono aggiudicati i lotti. Affitti che sfiorano canoni di 1 milione all'anno. L'assessore Conte: "La valorizzazione della Galleria è un percorso di cura e responsabilità verso uno dei luoghi più simbolici di Milano" Due nuovi marchi in Galleria, a Milano. Il Comune ha assegnato tramite asta due nuove vetrine in GalleriaVittorio Emanuele. E altri due lotti. Ad aggiudicarsi uno spazio è stato il marchio Stroili con una concessione della durata di 18 anni di un negozio di 300 metri quadri nei locali che una volta ospitavano l'ex insegna Davis, sotto i portici di piazza Duomo. Il prezzo? Un canone annuo di 900.

