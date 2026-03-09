Secondo una notizia recente pubblicata da 101 Great Goals, il futuro del quarterback dei Dolphins appare incerto dopo il suo rilascio. Le possibilità a disposizione di Tua Tagovailoa sembrano ridotte, con poche alternative aperte per il suo percorso professionale. La situazione attuale suggerisce che il giocatore potrebbe dover affrontare cambiamenti significativi nel prossimo futuro.

2026-03-09 15:57:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. È probabile che le opzioni di Tua siano limitate. Ad un certo punto era il principe promesso ai Miami Dolphins. Tuttavia, dopo il suo rilascio da parte di Miami lunedì, la carriera di Tua Tagovailoa è ufficialmente a un bivio. Tagovailoa è stato informato del suo rilascio dai Dolphins prima dell’inizio della finestra di negoziazione della NFL, con le squadre autorizzate a concordare accordi con agenti liberi in sospeso dalle 12:00 ET di lunedì prima dell’apertura del nuovo anno di campionato mercoledì. Una dichiarazione del GM dei Dolphins John-Eric... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Quale sarà il futuro del QB dopo il rilascio dei Dolphins?

