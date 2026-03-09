Putin si congratula con Mojtaba per nomina a Guida suprema dell' Iran

Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato un messaggio di congratulazioni a Mojtaba Khamenei, dopo la sua elezione a nuova Guida suprema dell’Iran. La comunicazione ufficiale conferma l’atto di cortesia tra i due leader, senza ulteriori dettagli o commenti sulle motivazioni o le conseguenze di questa nomina. La notizia riguarda esclusivamente il gesto formale di Putin nei confronti di Khamenei.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Ita e Lufthansa hanno esteso la sospensione dei voli verso le destinazioni in Medio Oriente. La compagnia italiana ha cancellato tutti i voli da e per Tel Aviv fino al 2 aprile e fino al 15 marzo da e per Dubai. Lufthansa ha cancellato i voli da e per Dubai e Abu Dhabi, così come per Dammam in Arabia Saudita, sono cancellati fino al 15 marzo. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Le reazioni alla nomina di Mojtaba Khamenei come nuova Guida Suprema dell’IranOra è ufficiale: è Mojtaba Hosseini Khamenei, secondogenito di Ali Khamenei, la nuova Guida Suprema dell’Iran.

Chi è Mojtaba Khamenei, il figlio dell’ayatollah verso la nomina a nuova Guida Suprema dell’IranCinquantasei anni, secondogenito di Ali Khamenei e figlio prediletto, Mojtaba che prende il posto del padre come Guida Suprema dell’Iran è un...

Tutto quello che riguarda Putin si congratula con Mojtaba per...

Argomenti discussi: Guerra in Medio Oriente, in Bahrein 32 feriti per un drone iraniano – LIVE · LaC News24.

Iran: Cremlino, Putin si congratula con Mojtaba per nominaUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

Putin fa gli auguri di Capodanno e si congratula con i suoi soldati: La Russia crede nella vittoriaIl presidente russo, Vladimir Putin, nel messaggio augurale di Capodanno si è rivolto in particolare ai soldati russi. Mi congratulo con tutti i nostri soldati e comandanti per l’imminente Capodanno. blitzquotidiano.it