Putin offre gas e petrolio all' Ue | Ma solo se a lungo tempo

Il Presidente russo ha dichiarato che la Russia è disponibile a fornire gas e petrolio all’Unione Europea, ma solo se la collaborazione si protrae nel tempo. La condizione principale riguarda quindi la durata del rapporto commerciale, senza menzionare altri dettagli o motivazioni. La notizia si concentra sulla volontà di Mosca di offrire risorse energetiche a partner europei con un impegno stabile nel tempo.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. La Russia è pronta a fornire gas e petrolio ad acquirenti europei a patto che tale cooperazione sia di lungo termine, ha affermato il Presidente russo Vladimir Putin. "Se le aziende e acquirenti europei decidono all'improvviso di riorientarsi a una cooperazione sostenibile di lungo periodo, esente da pressioni politiche, si può partire". 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Leggi anche: La Nato intercetta missile sopra la Turchia. L'Iran: «La pace arriverà solo infliggendo dolore economico». Il petrolio a 120 dollari, Putin offre «aiuto» all'Europa | Il G7 pronto a usare le riserve strategiche

L’Ue con Macron sul dialogo con Putin, ma proroga le sanzioni. Rinnovato anche l’embargo al petrolio«Restiamo in coordinamento con i singoli Paesi membri sui loro eventuali contatti bilaterali» con la Russia «per una pace giusta e duratura» e...

Long-range drones paralyzed Russia's Baltic ports, halted oil shipments - a serious blow to Moscow

Una raccolta di contenuti su Putin offre

Temi più discussi: Petrolio e gas, perché l'effetto choc della guerra con l'Iran può essere per Putin un'occasione d'oro; Putin pronto a chiudere i rubinetti all’Europa, la Russia prepara lo stop alle forniture di gas e guarda alla Cina; Hormuz è chiuso, la Russia festeggia; Putin: la Russia potrebbe bloccare subito le forniture di gas all'Ue.

Putin avverte: Il petrolio a Hormuz rischia un mese di stop. E offre energia all'EuropaAGI - La produzione di petrolio legata allo Stretto di Hormuz rischia di fermarsi completamente entro il prossimo mese. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, dichiarando che lo Stretto ... msn.com

Putin si sfrega le mani, il gas russo (nel caos generale di Hormuz) è tornato indispensabileLa guerra in Iran sta provocando una serie di problemi che si intrecciano e allarmano sempre di più. Teheran ha il controllo sullo stretto di Hormuz e minaccia di chiuderlo con conseguenze devastanti, ... affaritaliani.it

#TG2000 - La guerra in Medio Oriente. L’Iran celebra la nuova guida suprema: è Mojtaba Khamenei, figlio di Ali Khamenei, ucciso negli attacchi degli Stati Uniti e di Israele del 28 febbraio. Putin da Mosca si congratula e offre “sostegno incondizionato” a Kha - facebook.com facebook

C’È SOLO L’EUROPA #Trump definisce “domanda stupida” quella del reporter che gli chiede del supporto di #Putin per identificare obiettivi americani per i missili iraniani. #Trump dichiara che Putin è pronto per la pace ma che è l’Ucraina a non volerla. Mentr x.com