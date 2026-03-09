Putin a Mojtaba | Russia scudo contro l’aggressione

Vladimir Putin ha inviato un messaggio a Mojtaba Khamenei, riconoscendo ufficialmente la sua posizione come nuovo Guida supremo dell’Iran. La comunicazione avviene in un momento di forte tensione internazionale, con il leader russo che sottolinea il ruolo di Mosca come potenza difensiva contro eventuali aggressioni. La notizia riguarda i rapporti diplomatici tra i due paesi e il riconoscimento formale delle cariche di Khamenei.

L’aria è carica di tensione mentre Vladimir Putin invia un messaggio diretto a Mojtaba Khamenei, riconoscendo ufficialmente il suo ruolo di nuovo Guida supremo della islamica. Il leader russo esprime la certezza che l’eredità del padre Ali Khamenei verrà onorata e prosegue con forza in un momento storico di estrema delicatezza per Teheran. La comunicazione arriva proprio mentre il Paese si trova sotto una pressione militare diretta, affrontando quello che viene definito come un’aggressione armata contro il territorio nazionale. La Russia conferma senza ambiguità il suo ruolo di alleato strategico, promettendo solidarietà continua ai governanti iraniani in questo frangente critico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

