Durante una trasmissione televisiva, il giornalista ha dichiarato che al momento non esistono motivi economici concreti che giustifichino l'incremento dei prezzi di gas e benzina, definendo la situazione come pura speculazione. Ha inoltre evidenziato che nessuna variazione di mercato o evento ufficiale ha causato l'aumento, sottolineando che si tratta di un fenomeno che non trova riscontro in fatti oggettivi.

“Ad oggi non c'è alcuna ragione economica reale per l'aumento dei prezzi di gas e benzina: è pura speculazione”. Con queste parole Paolo Del Debbio è intervenuto nel corso della trasmissione “Fuori dal Coro”, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano in onda la domenica sera su Rete 4. Nel suo intervento televisivo, il giornalista ha criticato duramente l'attuale dinamica dei prezzi dell'energia, sostenendo che gli aumenti non sarebbero giustificati dai fondamentali economici. “Dal punto di vista dell'aumento della benzina e del gas – ha spiegato – occorre dire con chiarezza ai cittadini italiani che ad oggi non c'è alcuna ragione economica reale per questi aumenti”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Pura speculazione". Del Debbio smaschera i furbetti della benzina

