Puliservice 3-0 | vittoria netta ora verso i PlayOff

La Puliservice Reggio Calabria ha concluso il girone regolare con una vittoria per 3-0 contro le Rodinò Costruzioni. La partita si è giocata ieri, e il risultato permette alla squadra di avvicinarsi ai prossimi playoff. La squadra si prepara ora alle sfide che la attendono, forte del successo ottenuto nell'ultima partita.

La Puliservice Reggio Calabria ha chiuso il girone regolare con un netto 3-0 contro le Rodinò Costruzioni, consolidando la sua posizione per i PlayOff. La vittoria, ottenuta nei parziali 25-15, 25-17 e 25-14, apre la strada alla sfida decisiva contro lo Sporting Magna Graecia di Catanzaro. L’atmosfera a Reggio era densa di aspettative per questa ultima prova stagionale, dove il clima nuvoloso e una temperatura di 17 gradi hanno accompagnato l’incontro. Il team amaranto ha dimostrato coesione tecnica, superando l’avversario già qualificato per la post-season senza subire scossoni difensivi significativi. Analisi Tattica e Gestione del Roster. Mister Giglietta ha optato per una gestione oculata delle risorse umane, lasciando riposare la forte centrale Martina Salvatore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Puliservice conferma il primato nel campionato femminile con una vittoria netta in tre set.Puliservice conferma il proprio dominio nel campionato femminile di pallavolo con una vittoria netta, in tre set senza subire alcuna resistenza.

