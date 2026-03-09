Puglia | 4 eventi per il referendum sulla giustizia

In Puglia si sono svolti quattro eventi legati al referendum sulla riforma della giustizia. Le iniziative coinvolgono sostenitori del sì e del no, entrambi impegnati a diffondere le rispettive posizioni tra i cittadini. Le manifestazioni sono state organizzate in diverse località della regione, con incontri pubblici e dibattiti aperti al pubblico. La campagna si sta intensificando in vista della consultazione popolare.

La campagna referendaria sulla riforma costituzionale della giustizia si sta intensificando in Puglia, con una serie di appuntamenti che vedono il fronte del "No e quello del Sì mobilitarsi per informare i cittadini sulla proposta Meloni-Nordio. Quattro comuni pugliesi ospiteranno nell'arco di pochi giorni altrettanti incontri di approfondimento, accomunati dalla volontà di promuovere un dibattito tecnico svincolato dalle logiche di parte. Il primo appuntamento è fissato pomeriggio, lunedì 9 marzo alle ore 17:30, presso il teatro-centro polifunzionale Pancrazio Gennaro di San Pancrazio Salentino, dove l'Università delle Tre Età organizza un convegno con il professor Luigi D'Andrea, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Messina.