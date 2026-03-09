Psoriasi a Sanremo | 5 esperti svelano cure moderne

Il 11 marzo 2026 a Sanremo si svolgerà un evento dedicato alla psoriasi, in cui cinque esperti parleranno delle cure moderne disponibili. L'obiettivo principale è affrontare lo stigma legato alla malattia e fornire informazioni aggiornate sui trattamenti. L'incontro si rivolge a chi è interessato a conoscere le novità nel campo e a capire meglio di cosa si tratta.

Un incontro dedicato alla psoriasi si terrà a Sanremo il 11 marzo 2026, con l'obiettivo di smontare lo stigma legato alla malattia. L'iniziativa vede la collaborazione tra Asl1 e le associazioni locali per portare chiarezza su cure moderne. L'appuntamento è fissato nella sala di Palazzo Roverizio, in via Escoffier 29, dalle 17:00 alle 18:30. L'evento rientra nel programma Bollino Rosa della Fondazione Onda ETS, un osservatorio nazionale sulla salute femminile e di genere. La psoriasi non è solo un problema cutaneo ma una condizione sistemica che richiede un approccio multidisciplinare. Gli specialisti presenti spiegheranno come questa infiammazione cronica impatti vari organi, andando ben oltre la semplice pelle.