PSI unito le nuove adesioni al documento politico di Avella Gaeta Malagone Parlavecchia e Tommasiello

Nel PSI si registrano nuove adesioni al documento politico di rappresentanti come Avella, Gaeta, Malagone, Parlavecchia e Tommasiello. L’interesse verso le proposte si intensifica, portando a un allargamento del dibattito interno. La discussione riguarda le posizioni e le strategie del partito, coinvolgendo diversi membri e stimolando un confronto più ampio. La situazione si evolve in modo continuo e senza interruzioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Si allarga il dibattito all’ interno del PSI, assumendo una dimensione provinciale e non più circoscritta alla realtà del capoluogo, il cui quadro politico – in vista delle prossime elezioni comunali del 24 e 25 Maggio – ancora non risulta ben delineato, con il rischio concreto di una divisione tra forze politiche che compongono l’ attuale campo progressista regionale. Un’ esortazione alla linea unitaria, anche per gli equilibri cittadini, è stata sottoscritta in un recente documento – tra i cui firmatari figura il Consigliere Comunale uscente, Rino Avella – indirizzato ai vertici regionali e provinciali del Partito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - PSI unito, le nuove adesioni al documento politico di Avella, Gaeta, Malagone, Parlavecchia e Tommasiello Articoli correlati Leggi anche: Rione Gelso, Avella (Psi): "Venga ripristinato il servizio di spazzamento" Sergio Assisi protagonista al Teatro Auditorium TommasielloCome un giullare, Sergio scherza, racconta e riflette, ora cinico ora conciliante, in un flusso affabulatorio irresistibile.