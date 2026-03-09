Provinciali nel Sannio FdI replica a NdC | Aritmetica fantasiosa e realtà piegata alla propaganda

Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia nel Sannio risponde a NDC, criticando la loro interpretazione dei risultati delle elezioni provinciali. Secondo FdI, i numeri non riflettono il sostegno diretto dei cittadini ma quello degli amministratori locali, e definiscono la lettura dei dati come “fantasiosa” e influenzata dalla propaganda. La discussione riguarda quindi l’interpretazione delle preferenze espresse durante le consultazioni.

“La nota diffusa dal coordinamento provinciale di Noi di Centro rappresenta un esercizio politico al limite del surreale. Nel tentativo di impartire lezioni di improbabile ‘aritmetica politica’ a parlamentari eletti direttamente dai cittadini del Sannio, gli estensori del comunicato dimostrano di non conoscere (o di fingere di non conoscere) i dati elettorali che oggi provano maldestramente a piegare alla propria narrazione”. Lo afferma il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Sannio in una nota alla stampa.“I risultati delle ultime elezioni provinciali – prosegue la nota – che qualcuno ha trasformato con sorprendente disinvoltura in una presunta investitura politica, meriterebbero un minimo di serietà nell’analisi. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

