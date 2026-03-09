Protesta a Palazzo Pitti | stop alla precarietà museale

Il 9 marzo 2026, sindacati di base e studenti si sono riuniti davanti a Palazzo Pitti per protestare contro la precarietà che colpisce il settore museale fiorentino. La manifestazione ha coinvolto diverse sigle e ha attirato l’attenzione sulla condizione dei lavoratori impiegati nei musei della città. La protesta si è svolta senza incidenti, con interventi e manifesti esposti dai partecipanti.

Il 9 marzo 2026, una mobilitazione congiunta di sindacati di base e studenti ha fatto tappa davanti a Palazzo Pitti per denunciare la precarietà che affligge il settore museale fiorentino. I lavoratori storici dei servizi di sorveglianza e biglietteria, lasciati a casa dopo il cambio di appalto in ottobre, hanno unito le loro istanze alla protesta transfemminista per l'8 marzo. La richiesta principale è immediata: convocare il tavolo dell'Unità di Crisi della Regione Toscana per risolvere la vertenza aperta da mesi. La manifestazione si è inserita nel corteo studentesco partito da piazza Santissima Annunziata e terminato proprio nei Giardini di Boboli, simbolo del patrimonio culturale cittadino.