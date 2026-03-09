La partita tra Leicester e Bristol City si disputa nella 37ª giornata di Championship, campionato inglese di seconda divisione. Leicester, che lo scorso anno è retrocesso, cerca punti fondamentali per la salvezza, mentre Bristol si presenta con l’obiettivo di ottenere una vittoria che possa migliorare la propria posizione in classifica. L’incontro si può seguire su alcune piattaforme di streaming e in diretta televisiva.

Leicester-Bristol è valida per la trentasettesima giornata di Championship: dove vederla, formazioni e pronostico Una nobile decaduta del calcio inglese, una squadra che lo scorso anno è retrocessa, che si ritrova a lottare per la salvezza in Championship. Certo, forse nobile decaduta è troppo, ma tutti ricordiamo quello che ha combinato questa squadra con Ranieri in panchina. Ebbene, tutto è cambiato. Sono undici le partite senza vittorie per i padroni di casa. Un'eternità. Una squadra che non riesce in nessun modo a tirarsi fuori. Contro l'Ipswich, però, la scorsa settimana, è arrivato un pareggio in trasferta sul campo dell'Ipswich.

© Ilveggente.it - Pronostico Leicester-Bristol: la vittoria per la salvezza

