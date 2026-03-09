Lunedì alle 20:45 si gioca Lazio-Sassuolo, una delle partite della ventottesima giornata di Serie A. La sfida si svolge allo stadio della Lazio e vede in campo i biancocelesti contro i neroverdi. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming, con le formazioni ufficiali ancora da annunciare. Si attendono aggiornamenti sulle probabili formazioni e sui pronostici.

Lazio-Sassuolo è una partita della ventottesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. La Coppa Italia ha fatto vedere una Lazio viva. Così come lo è il Sassuolo, c’è da dirlo, avanti di quattro punti in classifica rispetto alla squadra di Sarri. Grosso sta lavorando bene, anche se per il match di lunedì sera dovrà fare a meno di Pinamonti davanti, squalificato. I biancocelesti invece hanno perso Provedel da qui alla fine dell’anno: il portiere si opererà martedì alla spalla e ha chiuso in anticipo la sua stagione. In porta ci sarà il giovane Motta, arrivato dalla Reggiana al posto di Mandas nel corso del mercato invernale, e che quindi debutterà nella massima serie. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Lazio-Sassuolo: debutto da sogno per il nuovo portiere

