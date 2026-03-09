Prometto a mio figlio | farà giustizia e vivrà per sempre nella memoria

Una madre ha promesso al suo bambino di fare giustizia e di farlo vivere per sempre nella memoria. La storia riguarda Domenico, un bambino di due anni morto a causa di un errore medico. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, portando alla luce il dramma di una famiglia colpita da una perdita improvvisa. La madre ha espresso una promessa forte e commovente al suo piccolo.

Napoli – Patrizia Mercolino, la madre di Domenico, il bimbo di due anni tragicamente deceduto dopo un trapianto di cuore, ha condiviso la sua esperienza durante la trasmissione Domenica In. Con profonda emozione, ha dichiarato: «Quando è morto gli ho fatto due promesse: che avrebbe avuto giustizia e che nessuno lo avrebbe dimenticato». La sua voce, carica di dolore, ha colpito il pubblico e messo in luce la lotta della famiglia contro la malasanità. Patrizia è intervenuta in trasmissione insieme al marito, Antonio Caliendo, e all'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi, per ripercorrere gli eventi che hanno portato alla morte del piccolo Domenico.

Mamma di Domenico: “Giustizia per mio figlio, omicidio volontarioSommario A Napoli, la mamma di Domenico, un bambino di due anni morto due mesi dopo un trapianto di cuore fallito, chiede giustizia e verità.

