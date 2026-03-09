Project Hail Mary | Ryan Gosling sfida l’ignoto nello spazio nel nuovo trailer ufficiale

Il film, tratto dall’omonimo romanzo di Andy Weir (già autore di The Martian), promette di coniugare tensione psicologica e rigore scientifico in un’avventura visivamente mozzafiato. Al centro della vicenda troviamo Ryland Grace (Gosling), un insegnante di scienze che si risveglia a bordo di un’astronave, a anni luce di distanza dal sistema solare, senza alcun ricordo della propria identità o del motivo per cui si trovi lì. Mentre i frammenti della sua memoria iniziano faticosamente a riaffiorare, Grace comprende la drammatica entità del suo compito: deve trovare una soluzione a una misteriosa sostanza che sta causando il progressivo collasso del Sole. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

