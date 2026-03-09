Programmi scolastici obsoleti? Il 22% degli insegnanti ritiene inutile l’informatica mentre la gestione dello stress diventa la priorità per il 40% Lo studio

Un nuovo studio rivela che il 22% degli insegnanti considera inutile l'insegnamento dell'informatica nei programmi scolastici, mentre il 40% dei docenti indica la gestione dello stress come area prioritaria. I dati sono stati raccolti da un rapporto condotto da GoStudent, che coinvolge famiglie, studenti e insegnanti. La ricerca si concentra sulle opinioni riguardanti l'attuale efficacia dell'offerta formativa scolastica.

Il Report GoStudent svela che il 22% dei docenti boccia l'informatica. Famiglie, studenti e professori chiedono invece competenze trasversali e gestione dello stress. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

