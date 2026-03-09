Produce e spaccia droga Giovane finisce in cella

Un giovane è stato arrestato e portato in carcere con l’accusa di aver prodotto e spacciato diverse sostanze stupefacenti, tra cui ecstasy e ketamina. Le indagini hanno portato al suo fermo, e ora si trova detenuto presso il carcere dell’Arginone, dove dovrà affrontare un procedimento giudiziario per i reati di cui è accusato.

Aveva prodotto e spacciato ogni genere di sostanza stupefacente, soprattuto ecstasy e ketamina. Fatti per i quali ora il giovane dovrà pagare il conto con un periodo di detenzione tra le mura dell’Arginone. Nel primo pomeriggio di sabato, i carabinieri della stazione di Massa Fiscaglia lo hanno rintracciato e arrestato. Le manette sono scattate ai polsi di un italiano di 23 anni, destinatario di un ordine di carcerazione definitivo. Il giovane era infatti stato condannato dal tribunale di Catania per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. I fatti all’origine del provvedimento risalgono al 2023 e sono stati commessi nel capoluogo etneo, dove il 23enne era stato trovato in possesso di un variegato assortimento di droghe, tra cui – come si diceva – ecstasy, Mdma, ketamina e marijuana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

