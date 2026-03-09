Durante l’undicesima udienza del processo contro Louis Dassilva, accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli avvenuto il 3 ottobre 2023, Valeria Bartolucci ha concluso la sua lunga deposizione. La sua testimonianza è stata centrata sui dettagli relativi alla vicenda e sulla sua relazione con il marito. La deposizione di Valeria si inserisce nel quadro delle udienze che stanno facendo luce sul caso.

La lunga deposizione di Valeria Bartolucci ha appena concluso l’undicesima udienza del processo contro il marito, Louis Dassilva, accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli avvenuto il 3 ottobre 2023. I legali della testimone hanno definito la sua versione come sostanzialmente credibile e coerente con le domande poste dalla corte, pur ammettendo che altre letture della testimonianza potrebbero emergere in futuro. Il clima in aula è stato teso mentre la signora Bartolucci affrontava documenti, intercettazioni e messaggi proposti dal pubblico ministero per ricostruire la verità sui fatti. Gli avvocati Rinaldi e Petroncini hanno sottolineato come due anni di esposizione mediatica abbiano già logorato l’assistita, rendendo ogni giorno una prova faticosa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Processo Paganelli: la deposizione di Valeria è credibile

