Processo alla baby gang con il cane che terrorizzava tutti al parco Dora di Torino | chieste tre condanne Violenza gratuita per il controllo del territorio

Oggi a Torino si è svolto il processo contro un gruppo di ragazzi accusati di aver seminato paura nel parco Dora, dove un cane era utilizzato per intimidire le persone. La procura ha chiesto tre condanne con pene tra i cinque e i sette anni e due mesi di carcere. La vicenda riguarda episodi di violenza considerati gratuiti e finalizzati al controllo del territorio.

Tre condanne a pene tra i cinque e i sette anni e due mesi di carcere. È questa la richiesta avanzata oggi, 9 marzo, dal sostituto procuratore Paolo Scafi per i ragazzi della baby gang con il cane che terrorizzava tutti al parco Dora di Torino. Li difendono gli avvocati Federica Galante e Antonio Vallone, che hanno chiesto l’assoluzione. Sono solo una parte del violento gruppo individuato dagli inquirenti. Altri, minorenni compresi, hanno risolto i loro guai con la giustizia, anche scegliendo il processo con rito abbreviato. La sentenza è attesa il 17 marzo. Secondo l’accusa, questo è un gruppo che “commetteva atti di violenza gratuiti. Non voleva neppure un diretto guadagno: praticava la violenza fine a sé stessa, anche per il controllo del territorio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

