Processo alla baby gang con il cane che terrorizza tutti al parco Dora di Torino | chieste tre condanne Violenza per il controllo del territorio

Il processo riguarda una baby gang coinvolta in episodi di violenza al parco Dora di Torino, dove un cane veniva utilizzato per intimidire le persone. Il sostituto procuratore ha chiesto tre condanne, con pene che vanno dai cinque ai sette anni e due mesi di carcere, per i giovani accusati di aver esercitato il controllo del territorio attraverso atti violenti. L’udienza si è svolta il 9 marzo.

Tre condanne a pene tra i cinque e i sette anni e due mesi di carcere. È questa la richiesta avanzata oggi, 9 marzo, dal sostituto procuratore Paolo Scafi per i ragazzi della baby gang con il cane che terrorizzava tutti al parco Dora di Torino. Li difendono gli avvocati Federica Galante e Antonio Vallone, che hanno chiesto l’assoluzione. Sono solo una parte del violento gruppo individuato dagli inquirenti. Altri, minorenni compresi, hanno risolto i loro guai con la giustizia, anche scegliendo il processo con rito abbreviato. La sentenza è attesa il 17 marzo. Secondo l’accusa, questo è un gruppo che “commetteva atti di violenza gratuiti. Non voleva neppure un diretto guadagno: praticava la violenza fine a sé stessa, anche per il controllo del territorio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

