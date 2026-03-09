Principio di incendio in studio dentistico | paura nel pomeriggio

Nel pomeriggio di lunedì 9 marzo si è verificato un principio di incendio in uno studio dentistico di corso Firenze, nel quartiere di Castelletto a Genova. L'incendio ha coinvolto un compressore presente nell'ambiente, suscitando timori tra pazienti e personale presente nella struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

Nessuno è rimasto ferito ma sono state registrate alcune lievi intossicazioni da inalazione di polvere estinguente che, comunque, non hanno richiesto il trasporto in ospedale Paura nel pomeriggio di oggi, lunedì 9 marzo, quando un principio d'incendio ha coinvolto un compressore in uno studio dentistico in corso Firenze, nel quartiere genovese di Castelletto. Il personale presente è intervenuto con estintori: il fumo ha invaso lo studio ma non è stato fortunatamente necessario evacuare lo stabile. Sul posto i vigili del fuoco e l'ambulanza del distaccamento Carignano della Croce Bianca Genovese. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma sono state registrate alcune lievi intossicazioni da inalazione di polvere estinguente che, comunque, non hanno richiesto il trasporto in ospedale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

