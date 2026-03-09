Principio di incendio in studio dentistico | paura nel pomeriggio

Da genovatoday.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di lunedì 9 marzo si è verificato un principio di incendio in uno studio dentistico di corso Firenze, nel quartiere di Castelletto a Genova. L'incendio ha coinvolto un compressore presente nell'ambiente, suscitando timori tra pazienti e personale presente nella struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

Nessuno è rimasto ferito ma sono state registrate alcune lievi intossicazioni da inalazione di polvere estinguente che, comunque, non hanno richiesto il trasporto in ospedale Paura nel pomeriggio di oggi, lunedì 9 marzo, quando un principio d'incendio ha coinvolto un compressore in uno studio dentistico in corso Firenze, nel quartiere genovese di Castelletto. Il personale presente è intervenuto con estintori: il fumo ha invaso lo studio ma non è stato fortunatamente necessario evacuare lo stabile. Sul posto i vigili del fuoco e l'ambulanza del distaccamento Carignano della Croce Bianca Genovese. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma sono state registrate alcune lievi intossicazioni da inalazione di polvere estinguente che, comunque, non hanno richiesto il trasporto in ospedale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Articoli correlati

Paura in via Triumplina: incendio in uno studio dentistico. Un uomo è stato portato in ospedaleBrescia, 25 gennaio 2026 – Paura a Brescia dove un incendio è divampato, verso le ore 18 di domenica 25 gennaio, in una struttura che ospita un...

Spongano: 4 colpi allo studio dentistico, paura nel SalentoQuattro colpi di arma da fuoco hanno squarciato la quiete notturna di Spongano, colpendo il portone dello studio dentistico in piazza Bacile.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Principio di incendio in studio...

Temi più discussi: Allarme nel carcere di Asti per un principio di incendio; Principio di incendio davanti all’ex scopettificio di Bettolino; Canazei, principio di incendio in un’abitazione: a fuoco la canna fumaria; Principio di incendio in un'azienda metalmeccanica.

principio di principio di incendio inPrincipio di incendio in un’azienda di Bandito di Bra, nessuna conseguenzaFumo da una tostatrice di caffè in via Don Orione: sul posto i Vigili del fuoco di Alba, ma la situazione era già sotto controllo ... targatocn.it

principio di principio di incendio inCorso Firenze, principio d’incendio in uno studio dentistico: intervengono i vigili del fuocoIl rogo sarebbe partito da un compressore intorno alle 16.30. Il personale è intervenuto con gli estintori prima dell’arrivo dei soccorsi: nessun ferito e nessuna evacuazione dello stabile ... lavocedigenova.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.