Primi follicoli piliferi cresciuti in provetta | la scoperta giapponese che cambia la cura della calvizie

Un team di ricercatori giapponesi e americani ha annunciato di aver creato in laboratorio i primi follicoli piliferi funzionanti, capaci di generare e far crescere il pelo in modo naturale. Questa scoperta rappresenta un passo importante nel campo della ricerca sulle tecniche di cura della calvizie. I follicoli sono stati sviluppati in provetta e mostrano la capacità di produrre capelli propri.

Per la prima volta nella storia della scienza, un team di ricercatori giapponesi e americani è riuscito a creare in laboratorio follicoli piliferi completamente funzionanti, capaci di generare e far crescere il fusto del pelo in modo naturale. La svolta, pubblicata sulla rivista Biochemical and Biophysical Research Communications, arriva grazie all’identificazione di un terzo tipo cellulare essenziale che finora mancava nella ricetta per la rigenerazione dei capelli. Gli scienziati, guidati dall’istituto Riken in collaborazione con ricercatori statunitensi, hanno scoperto che i due ingredienti tradizionalmente utilizzati non erano sufficienti. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Primi follicoli piliferi cresciuti in provetta: la scoperta giapponese che cambia la cura della calvizie Articoli correlati Leggi anche: L’antica tradizione giapponese che trasforma l’ordine in un atto di cura Leggi anche: Emorroidi, cambia la cura: una tecnica mininvasiva che riduce dolore e recupero Contenuti utili per approfondire Primi follicoli Argomenti discussi: Ottenuti in laboratorio i primi follicoli piliferi funzionanti. Primi follicoli piliferi in provetta: svolta nelle terapie rigenerative per alopecia e calvizieSono stati prodotti da un team di ricerca giapponese grazie a una nuova 'ricetta' che prevede l'utilizzo di tre tipi di cellule ... blitzquotidiano.it Ottenuti in laboratorio i primi follicoli piliferi funzionantiOttenuti i primi follicoli piliferi funzionanti in provetta, capaci di generare e far crescere il fusto del pelo: sono stati prodotti con tre tipi di cellule (ANSA) ... ansa.it