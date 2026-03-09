Primavera Cesena-Milan 3-2 errori e orrori in difesa La grinta nella ripresa non basta

Nella partita tra Cesena e Milan, terminata 3-2, sono stati evidenti numerosi errori e disattenzioni difensive da entrambe le squadre. La gara, valida per la 29ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, ha visto il Cesena conquistare la vittoria grazie a una serie di episodi favorevoli e a qualche errore di troppo da parte dei rossoneri. La ripresa ha portato maggiore grinta, ma non è stata sufficiente a ribaltare il risultato.

Il Milan Primavera ha appena affrontato il Cesena Primavera nella gara valida per la 28^ giornata del campionato di categoria. I rossoneri hanno perso per 3-2 (qui le pagelle). Ecco quanto successo allo Centro Sportivo Romagna Centro. Primo tempo in sostanziale equilibrio per i primi minuti con Cesena e Milan che si studiano. E' un clamoroso errore del portiere rossonero Bouyer a sbloccare la gara: l'estremo difensore va a farfalle su una palla alta e facile nella propria area di rigore. Ne aproffitta Wade che segna a porta vuota al minuto 21. Da quel momento molto meglio il Cesena con il Milan che non fa nulla per pareggiare. Finale di tempo da incubo per la squadra di Renna: rosso diretto a Pandolfi al 40' per un fallo pericoloso ai danni di Zamagni.