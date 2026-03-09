Giovanni Muraca, ex poliziotto, ha annunciato la sua candidatura alle primarie del centrosinistra a Reggio Calabria. La sua decisione porta a tre i candidati in vista delle elezioni previste per il 15 marzo. La sua partecipazione si inserisce nel quadro della competizione politica locale. La sua candidatura è stata comunicata di recente, aggiungendosi agli altri sfidanti già annunciati.

Giovanni Muraca ha deciso di entrare nella corsa per le primarie del centrosinistra a Reggio Calabria, aggiungendo un terzo nome alla sfida elettorale prevista per il 15 marzo. L’ex assessore e agente di polizia locale si presenta come una figura che punta sul contatto diretto con i cittadini e sulla ricerca della normalità amministrativa. La sua adesione all’iniziativa avviene nell’ultimo giorno utile, rompendo l’equilibrio iniziale tra due candidati già noti: Battaglia e Canale. Questa mossa inaspettata cambia la dinamica delle elezioni interne della coalizione progressista reggina. L’improvvisa apertura del fronte elettorale. La campagna elettorale si sta svolgendo senza clamori eccessivi, privilegiando l’ascolto dei bisogni reali della gente nelle strade di Reggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Primarie Reggio: Muraca, ex poliziotto, entra in corsa al limite

